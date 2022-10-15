Ракетный удар по Киевщине: людей просят экономить электроэнергию

После ракетного обстрела объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области 15 октября людей просят бережливо потреблять электроэнергию. Особенно – с 17:00 до 23.00.

Об этом сообщают в пресс- службе НЭК "Укрэнерго".

"Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании предупреждают о возможных применениях графиков аварийных отключений.

Экономить электричество у киевлян и жителей области просят и в офисе президента. Таким образом, хотят минимизировать последствия атаки на объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

Все, что необходимо сегодня максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии. Это позволит пройти эти затруднения всем нам менее заметно. Если этого совета не соблюсти, будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия", — подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Фото: Укренерго

К слову, 15 октября россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

Удары по критической инфраструктуре

Из-за вражеских атак по энергосистеме Украины президент Владимир Зеленский призвал к "умному потреблению" электричества. Люди все-таки прислушивались. В вечерние часы 10 октября жители Киева и области снизили потребление на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области. Так, электроэнергию будут отключать с 8 по 12 утром и с 20:00 по 24:00 вечером.

Ударами об объектах энергетической инфраструктуры Кремль хочет шантажировать Европу энергоресурсами Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что для этого РФ и лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС.

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