Ракетный удар по Киевщине: количество пострадавших выросло (фото, видео)

В результате ракетного удара российских террористов по Киевщине возросло количество пострадавших.

Об этом информирует руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов и ГСЧС.

По уточненной информации в результате обстрела пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Разрушены 3 дома, повреждены 28 частных домов, магазин и автомобиль. В результате вражеской атаки в одном из районов Киевщины зафиксировано падение обломков.

Разрушены 3 жилых дома, 15 – повреждены, 2 хозяйственные сооружения.

Спасатели ликвидировали пожар частного дома на площади 50 кв.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что количество пострадавших в результате этого террористического ракетного удара увеличилось.

"Сейчас могу сказать, что семь человек обратились к врачам. Сразу хочу успокоить — травмы у них достаточно легкие. Нет тяжелых и даже средней тяжести. Но хочу отметить, что среди пострадавших двое детей", — сказал он.

Последствия ракетного удара по Киевщине / Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия ракетного удара по Киевщине

Последствия ракетного удара по Киевщине

Последствия ракетного удара по Киевщине

В Киевской области возросло количество пострадавших в результате ракетного удара

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры 16 июня запустили ракеты в сторону Киевской области, в результате чего пострадали двое детей и бабушка.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время атаки на Киев лидеры африканских стран спускались в укрытие.

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