Ракетный удар по Киевщине: что известно о жертвах и последствиях атаки – фото

В Киевской области в результате атаки оккупантов есть жертвы и раненые.
Оккупационная армия России начала атаку по Киевской области в ночь на 2 января, выпустив БПлА, а уже утром продолжила массированную атаку ракетами. Известно, что два человека погибли, еще 16 – получили телесные повреждения, 11 пострадавших проходят медицинское обследование.
Полиция Киевской области рассказала о последствиях удара по показала фото.
Пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.
По состоянию на 11:00 утра 2 января в населенных пунктах Киевской области зафиксированы повреждения 16 частных домов, пяти многоквартирных, 75 транспортных средств. Кроме того, пожар произошел в недостроенной церкви, разрушены несколько предприятий и складских помещений.
Напомним, ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине.
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