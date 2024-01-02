Ракетный удар по Киевщине: что известно о жертвах и последствиях атаки – фото

В Киевской области в результате атаки оккупантов есть жертвы и раненые.

Оккупационная армия России начала атаку по Киевской области в ночь на 2 января, выпустив БПлА, а уже утром продолжила массированную атаку ракетами. Известно, что два человека погибли, еще 16 – получили телесные повреждения, 11 пострадавших проходят медицинское обследование.

Полиция Киевской области рассказала о последствиях удара по показала фото.

Пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

Последствия атаки РФ по Киевщине

Последствия атаки РФ по Киевщине

Последствия атаки РФ по Киевщине

Последствия атаки РФ по Киевщине

По состоянию на 11:00 утра 2 января в населенных пунктах Киевской области зафиксированы повреждения 16 частных домов, пяти многоквартирных, 75 транспортных средств. Кроме того, пожар произошел в недостроенной церкви, разрушены несколько предприятий и складских помещений.

Напомним, ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине.

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