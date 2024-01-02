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Ракетный удар по Киевщине: что известно о жертвах и последствиях атаки – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Киевщине: что известно о жертвах и последствиях атаки – фото

Разрушенный дом в Киевской области после атаки РФ / Фото: Полиция Киевской области

В Киевской области в результате атаки оккупантов есть жертвы и раненые.

Оккупационная армия России начала атаку по Киевской области в ночь на 2 января, выпустив БПлА, а уже утром продолжила массированную атаку ракетами. Известно, что два человека погибли, еще 16 – получили телесные повреждения, 11 пострадавших проходят медицинское обследование.

Полиция Киевской области рассказала о последствиях удара по показала фото.

Пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

Последствия атаки РФ по Киевщине / ©
Последствия атаки РФ по Киевщине
Последствия атаки РФ по Киевщине / ©
Последствия атаки РФ по Киевщине
Последствия атаки РФ по Киевщине / ©
Последствия атаки РФ по Киевщине
Последствия атаки РФ по Киевщине / ©
Последствия атаки РФ по Киевщине

По состоянию на 11:00 утра 2 января в населенных пунктах Киевской области зафиксированы повреждения 16 частных домов, пяти многоквартирных, 75 транспортных средств. Кроме того, пожар произошел в недостроенной церкви, разрушены несколько предприятий и складских помещений.

Напомним, ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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