Ракетный обстрел Киева: школьница не поехала с классом на каникулы и погибла

Девушка решила остаться дома во время школьных каникул из-за множества планов, но это стало роковым.

В Киеве погибла 15-летняя Мария Трояновская, когда российский беспилотник попал в ее комнату в многоэтажке на Соломенке.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Девушка отказалась от поездки с одноклассниками на школьных каникулах из-за многих планов на эту октябрьскую неделю. Ее родители смогли спастись, поскольку находились в другой комнате и успели выбраться из здания.

От взрыва, вызванного российским беспилотником, начался пожар, и девочка не смогла выжить. Ее классная руководительница Наталья Товкач написала в Facebook, что во время осенних каникул, которые начались в субботу, одноклассники Марии планировали поездку, но сама она решила остаться дома и не уехала с ними.

На вопрос учительницы, почему Мария Трояновская не едет с одноклассниками, она ответила: "Не в этот раз, у меня столько планов на эти каникулы".

Девушка была ученицей 9-го класса лицея "Престиж". Ей легко давались как точные, так и гуманитарные науки. Мария занималась в театральном кружке, посещала лабораторию анатомии и физиологии человека, а также изучала восточные танцы и играла на бас-гитаре. Она также учила первой медицинской помощи.

У погибшей школьницы Марии Трояновской остались родители и младший брат. После удара квартира семьи была полностью разрушена. Коллеги отца объявили сбор средств для поддержки семьи.

Напомним, кафиры снова атаковали Украину, нанеся наибольшие удары по Киеву. Российские силы запустили баллистические и крылатые ракеты, повлекшие разрушение, в частности в учебном заведении, и пострадавших. Харьков и Сумщина также подверглись атакам.

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