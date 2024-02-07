Ракетная атака России по Киеву: в столице горит 18-этажный дом — Кличко

В результате атаки россиян в Голосеевском районе Киева возник пожар в 18-этажном доме.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе. В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО", — написал он.

По его словам, по состоянию на 09:00 известно о шестерых пострадавших из-за российских обстрелов.

"В целом в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. Но троих доставили в больницу из Голосеевского района", — говорится в сообщении Кличко.

Напомним, ТСН.ua собрал все подробности о ракетном ударе по Киеву.

Читайте ведущие новости дня: