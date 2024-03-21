Ракетная атака РФ: в Киеве поврежден храм ПЦУ на Татарке (фото разрушений)

В Киеве в результате ночных ракетных обстрелов 21 марта поврежден Свято-Николаевский храм ПЦУ на Татарке.

Об этом рассказал историк и политолог, а также военнослужащий ВСУ Андрей Ковалев.

В помещение храма попали обломки российской баллистической ракеты. Повреждение отмечала также часовня, расположенная рядом.

"В храм попали обломки российской баллистической ракеты. Распятие иссечено, иконы разбиты стеклом, окна и двери выбиты. Часовня рядом уничтожена. Возле храма – воронка", – сообщил он.

В Киеве поврежден Свято-Николаевский храм на Татарке: последствия обстрела

Воронка у храма

Что известно о храме

Свято-Николаевский храм ПЦУ на Татарке возведен как часть Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля. После освящения в 2006 году церковь стояла закрытой вплоть до 2015 года, потому что все это время ее пытались захватить представители УПЦ МП.

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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