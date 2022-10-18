Ракетная атака по критической инфраструктуре Киева: что известно

Утром 18 октября оккупанты снова атаковали Киев и область.

Российская армия утром во вторник, 18 октября, продолжила ракетные атаки Киева и области.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ситуации в столице.

Около 9 утра в Киеве во время воздушной тревоги, которая началась в 6:25, раздались звуки взрывов. Также в одном из районов города были замечены черные клубы дыма.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, по предварительным данным, произошло попадание в объект энергосбережения на Левом берегу Киева.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе.

Как сообщили читатели ТСН.ua, в настоящее время в части Днепровского района отсутствует водоснабжение, а в Деснянском районе – исчез свет и Интернет.

Масштабы разрушения объекта пока не известны. Информация о возможных жертвах или пострадавших в результате вражеского удара не поступала.

Позже компания Yasno подтвердила, что на левом берегу столицы перебои с электроснабжением.

Обстрелы Украины 18 октября

По состоянию на 9.00 18 октября известно об ударах России по Днепру, Харькову и Житомиру.

В Днепре зафиксировано 2 "прилета" в объект энергетической инфраструктуры.

В Житомире враг попал в объект критической инфраструктуры. Сейчас в городе нет света и воды.

Обстрел Харькова подтвердили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов. Терехов сообщил, что через пять минут в Харькове было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

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