Ракетная атака по Киеву: сообщили последние новости о погибших, пострадавших и разрушениях

В ночь на 23 июня армия РФ атаковала Киев ракетами. В результате попадания обломков сбитой ПВО ракеты в 25-этажный дом в Соломенском районе столицы погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Обнаружены тела двух погибших людей. Спасены 24 человека, из них трое деблокированы из-под завалов, а один человек деблокирован из лифта. В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков ракеты произошло частичное разрушение многоэтажки: 16, 17, 18, 19 этажей. Отмечается, что больше всего пострадал 18 этаж. Также на этажах возникли отдельные очаги возгорания. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30.

Повреждены по меньшей мере 40 автомобилей, припаркованных возле дома. Привлечены 90 человек и 22 единиц техники ГСЧС, в том числе два кинологических расчета. На месте работают психологи ГСЧС.

Тем временем в полиции сообщили, что в результате вражеской ракетной атаки погибла женщина и еще один человек, анкетные данные которого устанавливаются. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"У дома правоохранители обнаружили тело женщины 1969 года рождения, и известно еще о одном погибшем человеке", — говорится в сообщении.

Фото последствий

Ракетная атака на Киев ночью 24 июня унесла жизни двух человек. / Фото: Полиция Киева / Facebook

Обломки сбитой ПВО ракеты упали в Соломенском районе столицы. / Фото: Полиция Киева / Facebook

В результате падения обломков ракеты произошло частичное разрушение многоэтажки в Соломенском районе Киева. / Фото: Полиция Киева / Facebook

Как сообщалось, ночью в столице дважды звучали сирены: 02:20 — 04:02 и 05:47 — 06:47. Местные власти после 03:00 сообщили о работе ПВО в городе. Для атаки на Киев РФ применила стратегические бомбардировщики Ту-95МС, выпустившие из района Каспия ракеты Х-101/555. В воздушном пространстве вокруг города было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Впоследствии стало известно, что обломки ракеты упали в Соломенском районе города. Тогда же стало известно о двух погибших и пострадавших.

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