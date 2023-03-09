Ракетная атака по Киеву: поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть киевлян без отопления

Городской голова отметил, что все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты.

В результате утренней ракетной атаки российских оккупантов в Киеве поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть киевлян остаются без отопления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления", — отметил он.

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Мэр добавил, что все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты.

"Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть проблемы с ее снабжением", — заверил Кличко.

Напомним, в результате ракетного удара россиян по Киеву прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

Оккупанты во время воздушной атаки использовали баллистическую ракету "Кинжал".