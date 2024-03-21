Ракетная атака по Киеву была актом отчаяния россиян: Свитан указал на важный момент

Роман Свитан объяснил, что сейчас наступательный потенциал россияне на фронте теряют, и для того, чтобы хоть как-то держать в тонусе российское общество, они совершают подобные атаки.

После продолжительного перерыва россияне ночью атаковали ракетами Украину, все цели летели на Киев. Украинская противовоздушная оборона сбила все воздушные цели, а россияне, по оценкам аналитиков, потратили на эту атаку сотни тысяч долларов.

Почему, невзирая на полное отсутствие военной логики, россияне продолжают бить по мирным городам, объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 Каналу".

Атака по Киеву

21 марта россияне ракетами ударили по Киеву. Были сбиты 29 из 29 крылатых ракет и две баллистические.

Однако в результате падения обломков зафиксированы разрушения в столице. Есть несколько пострадавших, но без летальных исходов.

"Это не массированная ракетная атака, а даже ниже средней. Массированная такая – это около сотни целей", – объяснил Свитан.

Эксперт убежден, что к массированной атаке россияне могут прибегнуть в любой момент, у них хватает сил и средств. Сейчас перед противником стоит только вопрос о целесообразности. Ведь даже эти три десятка ракет, летевших на Киев, были сбиты, и атака в целом оказалась бессмысленной.

"Это жест отчаяния, чтобы перекрыть санкции, которые в последнее время дроны накладывают на российские НПЗ и военные объекты", — добавил аналитик.

Свитан объяснил, что сейчас наступательный потенциал россияне на фронте теряют, и для того, чтобы хоть как-то держать в тонусе российское общество, они совершают подобные атаки.

Предыдущая атака такого масштаба была 15 февраля. Большой перерыв свидетельствует о том, что после сбития вражеского самолета А-50 Россия потеряла значительные возможности в разведке маршрутов для воздушных целей.

Южное направление сейчас очень сложно россиянам разведывать, поэтому ракеты летели на Киев. Эта атака может быть связана с активизацией работы Украины по российской территории.

Украине необходимы дальнобойные ракеты

Нидерланды выделяют помощь Украине в размере 350 миллионов евро на закупку дронов и ракет для F-16. Свитан убежден, надеяться на то, что в этот пакет войдут ракеты увеличенной дальности стоит, но однозначно этого сказать нельзя.

Пока партнеры не объявляют, что вместе с самолетами F-16 передадут серьезное наступательное вооружение. Сейчас речь идет о защите украинского неба.

"Сегодня на Украину летела 31 ракета, сбивали их над Киевом, а нужно было над Курском, Белгородом, чтобы они падали на своей территории", — подчеркнул полковник в запасе.

Для того чтобы это осуществлять, по убеждению Романа Свитана, Украине необходима авиация и дальние средства поражения. То же касается и пусковых установок типа "Искандер", чтобы их минусировать, Украине необходимы дальнобойные ракеты JASSM и другие типы.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистических. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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