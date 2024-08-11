Ракетная атака по Киевщине: россияне убили отца и его 4-летнего сына

Во время ночного удара российских баллистических ракет в Киевской области погибли отец и сын. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла в Броварском районе, куда на жилые дома упали обломки ракеты.

По информации спасателей, под завалами здания погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Еще три человека получили тяжелые травмы, в том числе 13-летний ребенок.

Из-за обстрела Киевщины погиб мужчина и его 4-летний сын

Напомним, в ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов. Взрывы звучали в Киеве, Полтавской, Хмельницкой областях, Белой Церкви Киевской области. Обо всех деталях ночной атаки читайте в новости.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с 24 февраля 2022 года по конец июня 2024 года из-за боевых действий в Украине пострадали не менее 33 878 гражданских. В частности, в ООН подтвердили данные о гибели 11 284 человек. В организации подчеркивают, что реальное количество жертв может быть больше.

Тем временем Россия, которая за двое суток убила, по меньшей мере, 15 мирных жителей Украины, в том числе троих детей, пожаловалась на "нарушение прав человека" в Курской области. Россияне обратились к ООН с требованием "осудить действия Украины в Курской области".

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