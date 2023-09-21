Ракетная атака на Киевщину: последствия вражеских атак ликвидировали (видео)

Российские оккупанты выпустили по территории нашего государства более 40 крылатых ракет.

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки, которая произошла ночью 21 сентября.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Как стало известно, в результате ракетной атаки произошло возгорание на территории частного предприятия. Возникло оно в результате падения обломков сбитой ракеты.

В общей сложности, российские оккупанты выпустили по территории нашего государства более 40 крылатых ракет. Большую часть уничтожило украинское ПВО.

Спасатели в Киевской области ликвидировали последствия российской ракетной атаки

Напомним, что в Киевской области во время ракетной атаки 21 сентября обломки вражеского снаряда упали на завод Pepsi в Вишневом.

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