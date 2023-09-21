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Ракетная атака на Киевщину 21 сентября: оккупанты разрушили завод Pepsi в Вишневом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2149
Время на прочтение
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Ракетная атака на Киевщину 21 сентября: оккупанты разрушили завод Pepsi в Вишневом

Фото: Pepsi (https://www.pepsico.com)

Пока данных о погибших не поступало.

В Киевской области во время ракетной атаки 21 сентября обломки вражеского снаряда упали на завод Pepsi в Вишневом.

Об этом написали в местном телеграмм-канале.

Как отмечается, российские оккупанты ночью запустили по территории Украины около 40 крылатых ракет. Обломки одного из сбитых попали в завод Pepsi. В результате ранены работники, а также повреждения здания промышленной зоны.

Пока данных о погибших не поступало. Руководство общества и все экстренные службы разбираются в последствиях ракетной атаки.

Напомним, что НАПК внесло две не вышедшие с российского рынка две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

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Дата публикации
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