Ракетная атака на Киев: в Подольском районе загорелось здание — Кличко сообщил о раненом

Сегодня, 29 мая, около 11:15 в украинской столице прогремели взрывы.

Россияне снова атаковали Киев. Один из взрывов раздался в Подольском районе. В результате обстрела обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2х этажного здания. Пожар локализован", — говорится в сообщении.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в Киеве в результате работы ПВО 29 мая обломки вражеских воздушных целей упали в Подольском и Оболонском районах.

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