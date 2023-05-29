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Ракетная атака на Киев: в Подольском районе загорелось здание — Кличко сообщил о раненом

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1782
Время на прочтение
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Ракетная атака на Киев: в Подольском районе загорелось здание — Кличко сообщил о раненом

Россияне снова атакуют Киев / Фото: t.me/VA_Kyiv

Сегодня, 29 мая, около 11:15 в украинской столице прогремели взрывы.

Россияне снова атаковали Киев. Один из взрывов раздался в Подольском районе. В результате обстрела обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2х этажного здания. Пожар локализован", — говорится в сообщении.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в Киеве в результате работы ПВО 29 мая обломки вражеских воздушных целей упали в Подольском и Оболонском районах.

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Дата публикации
Просмотры
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