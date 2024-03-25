Ракетная атака на Киев: в ГВА обновили данные о последствиях (фото)

На данный момент известно о девяти пострадавших. К счастью, обошлось без жертв.

В результате ракетной атаки по Киеву 25 марта было повреждено многоэтажное нежилое здание, два частных дома и территорию частной застройки. Число пострадавших возросло до девяти.

Об этом сообщили в Киевской ГВА со ссылкой на главу администрации Сергея Попко.

В результате атаки в Печерском районе столицы было повреждено многоэтажное нежилое здание. Разрушения зафиксированы на площади примерно 100 кв. м. Обошлось без пожара.

"Пострадали 9 человек (из них 2 госпитализированы (один ребенок) и у 5-х – острая реакция на стресс). Спасательные работы продолжаются", – отметили в ГВА.

В Соломенском районе повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали в лесополосе. Информация о пострадавших не поступала.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на территорию частной застройки. Так, в частном доме были повреждены окна, загорелось нежилое помещение. О пострадавших не сообщалось.

"На данный момент – без погибших. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – резюмировали в военной администрации.

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Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Напомним, российские захватчики 25 марта атаковали Киев двумя ракетами. ПВО сбила вражеские цели, но обломки ракет упали в четырех районах города и нанесли разрушения. Есть пострадавшие.

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