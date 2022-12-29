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Ракетная атака на Киев: в городе могут быть перебои со светом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ракетная атака на Киев: в городе могут быть перебои со светом

Фото: Associated Press

О "тревоге" известили в 06:01.

В Киеве могут возникнуть перебои со светом из-за ракетных атак, которые осуществляет армия Россия 29 декабря.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", – написал мэр.

Атака на Киев

В Киеве о "тревоге" известили в 06:01. Впоследствии в Сети сообщили, что были слышны взрывы. В пресс-службе Киевской городской военной администрации подтвердили работу ПВО в столице.

Обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе. Пострадал также припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется, отметили в КМВА.

Впоследствии мэр Виталий Кличко снова сообщил о взрывах. Впрочем, в каком районе они прозвучали, неизвестно.

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Дата публикации
Просмотры
5910
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