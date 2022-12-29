Ракетная атака на Киев: как спасатели ликвидировали последствия попаданий в четырех столичных районах (фото)

По предварительным данным, в результате ракетной атаки на столицу ранения получили три человека — мужчина, женщина и 14-летняя девочка.

Российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.

Сегодня утром, 29 декабря, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве начали поступать сообщения о попадании по нескольким адресам в Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Полиция документирует очередные военные преступления РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 29 декабря 2022 г. вооруженные силы РФ, в нарушение норм международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве.

По предварительным данным, ранения получили три человека — мужчина, женщина и 14-летняя девочка. Все госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Повреждены промышленное предприятие, несколько частных домохозяйств, детская площадка, автомобили горожан.

На местах происшествия работают аварийно-спасательные службы и следственно-оперативные группы. Правоохранители документируют очередные военные преступления русской армии.

Ликвидация последствий ракетной атаки на столицу

В Дарницком районе по одному адресу вследствие падения обломка сбитой вражеской ракеты произошло возгорание и разрушение конструкций 2-этажного жилого дома на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован. По второму адресу произошло разрушение кровли дома без последующего горения. До прибытия подразделений были спасены два человека. Медики предоставили помощь на месте и госпитализировали. Также госпитализирована 14-летняя девушка, которая вызвала спасателей на место происшествия. Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.

В Печерском районе произошло падение обломков вражеской ракеты на детскую площадку. Также падение обломков ракеты было еще по двум адресам. Жертв и потерпевших нет. Наши подразделения не привлекались.

В Голосеевском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали рядом с автомобилем. Жертв и пострадавших нет.

В Соломенском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали на крышу 5-этажного жилого дома. Жертв и пострадавших нет.

В целом, по данным Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, на местах происшествия было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей удалось сбить 16 вражеских ракет. Впрочем, сколько их выпустили по Киеву, неизвестно.

Взрывы в Киеве: обломки российских ракет упали на дома

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