Ракетная атака на Киев: погибла ученая, преподававшая в Киево-Могилянской академии

Людмила Шевцова возглавляла отдел гидробилогии речных систем Института гидробиологии НАНУ и исследовала фауну дна каналов, оросительных систем, в частности юга Украины.

В результате российского обстрела Киева 2 января погибла ученая, преподавательница НаУКМА Людмила Шевцова.

Об этом в Facebook сообщает Институт гидробиологии НАН Украины.

"Сегодня, 2 января 2024 года, во время террористической ракетной атаки на Киев погибла Шевцова Людмила Васильевна – доктор биологических наук, профессор, долгие годы – заведующий отделом Института гидробиологии НАН Украины, в последние годы – преподаватель университета "Киево-Могилянская академия", – говорится в сообщении.

Сегодня 2 января 2024 года во время террористической ракетной атаки на Киев погибла Шевцова Людмила Васильевна – доктор... Опубликован Институт гидробиологии НАН Украины Вторник, 2 января 2024 г.

Как рассказал "Укринформу" заместитель директора по научной работе Института гидробиологии НАНУ Владимир Юришинец, Людмила Шевцова училась в КНУ им. Шевченко с 1956 по 1961 годы, в Институте гидробиологии начала работать в должности лаборанта в 1961 году, окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию в 1969 году, а докторскую в 1991 году.

Одно время Людмила Шевцова возглавляла отдел гидробилогии речных систем Института гидробиологии НАНУ и исследовала фауну дна каналов, оросительных систем Украины, в частности юга Украины.

Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку Украины средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 72 вражеских воздушных целей, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В Киеве падение обломков российских ракет зафиксировано на территории девяти районов.

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

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