Ракетная атака на Киев: обломки повредили дом, ТРЦ и авто

Обошлось без пострадавших и существенных разрушений.
В результате атаки на Киев в ночь на 26 мая обломки вражеских ракет упали в двух районах, повредив частный дом, ТРЦ и автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА со ссылкой на ее руководителя Сергея Попко.
Так, обломки сбитых ракет упали в Оболонском и Шевченковском районах Киева.
В Оболонском районе была повреждена крыша одного из торгово-развлекательных центров. Обошлось без пожара и критических разрушений. На парковке в другой части района были повреждены автомобили.
В Шевченковском районе обломок вражеской ракеты упал на частный дом, в котором была повреждена крыша и окно. Информации о пострадавших пока нет, однако данные еще уточняются.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 мая запустили по Киеву ракеты, вероятно, Х-101/555. Все вражеские цели были сбиты украинскими силами ПВО.
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