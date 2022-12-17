Ракетная атака на Киев: Кличко рассказал о ситуации с водой, теплом и светом в городе

По состоянию на утро 17 декабря всем жителям Киева удалось вернуть водоснабжение, перебои с которыми произошли после ракетной атаки РФ по городу. Впрочем, тепло и электричество имеют не все киевляне.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

По его словам, у половины жителей столицы уже есть теплоснабжение. Над его восстановлением работают специалисты.

Энергоснабжением имеют 2/3 киевлян. Впрочем, в Киеве сегодня используют графики аварийных отключений. "Дефицит электроэнергии значителен. И энергетики просят и дальше экономить", — подчеркнул мэр Кличко.

Ракетная атака 16 декабря

Накануне оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО. Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

Тревога в столице длилась 4 часа. 8 мин — от 08:10 до 12:18. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в нескольких районах : Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетных ударов во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Также вводятся экстренные отключения света.

Также прекратило свою работу метро. Причиной стали повреждения энергетической системы и аварийные отключения электроэнергии. Движение поездов возобновили только 17 декабря, в 07:30. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги.

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