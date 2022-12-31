Ракетная атака на Киев: госпитализированы 13 пострадавших

Один человек – в крайне тяжелом состоянии.
К настоящему времени в медучреждения столицы госпитализировали уже 13 пострадавших в результате российской атаки на Киев.
Один человек – в крайне тяжелом состоянии.
Среди пострадавших — японский журналист.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 31 декабря.
”Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики”, – сообщил мэр.
Напомним, взрывы прогремели в Соломенском, Печерском, Голосеевском и Святошинском районах. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.
Ранее сообщалось, что в Киеве погиб пожилой мужчина.
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