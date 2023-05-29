Ракетная атака на Киев: где упали обломки и какие повреждения

В Киеве после объявления тревоги раздалась серия мощных взрывов.

В Киеве 29 мая после 11.00 объявили воздушную тревогу, впоследствии в городе прозвучала серия мощных взрывов.

По состоянию на 11:45 известно о падении шести обломков ракет в четырех районах столицы.

в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, АЗС и зеленую зону;

в Деснянском районе зафиксировали падение частей сбитых ракет на территории одного из парков;

в Днепровском и Подольском районах обломки упали на проезжую часть. В Подольском районе также произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован. Медики госпитализировали одного раненого.

Напомним, эксперт рассказал, чем россияне атаковали Киев 29 мая.

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