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Ракетная атака на Киев: где упали обломки и какие повреждения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2519
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака на Киев: где упали обломки и какие повреждения

Ракетная атака на Киев: где упали обломки сбитых ракет.

В Киеве после объявления тревоги раздалась серия мощных взрывов.

В Киеве 29 мая после 11.00 объявили воздушную тревогу, впоследствии в городе прозвучала серия мощных взрывов.

По состоянию на 11:45 известно о падении шести обломков ракет в четырех районах столицы.

  • в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, АЗС и зеленую зону;
  • в Деснянском районе зафиксировали падение частей сбитых ракет на территории одного из парков;
  • в Днепровском и Подольском районах обломки упали на проезжую часть. В Подольском районе также произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован. Медики госпитализировали одного раненого.

Напомним, эксперт рассказал, чем россияне атаковали Киев 29 мая.

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Дата публикации
Просмотры
2519
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