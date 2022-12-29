Ракетная атака на Киев: 40% жителей города остались без света

В Киеве 29 декабря из-за ракетной атаки армии Российской Федерации 40% жителей остались без света.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — подчеркнул мэр.

По словам Кличко, тепло и воду в квартиры киевлян подают в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных.

Ракетная атака на Киев 29 декабря

В Киеве воздушную тревогу объявили в 06.01. Она длилась 4 часа. 44 мин. Сначала в Сети жители сообщили о взрывах, а затем их подтвердила и мэрия. В КМВА заявили, что работает ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей удалось сбить 16 вражеских ракет. Впрочем, сколько их выпустили по Киеву в целом, неизвестно.

Обломки ракет упали в трех районах. В Дарницком разрушились два частных дома. От обломков ракет повреждено также промышленное предприятие в Голосеевском районе, а детская площадка – в Печерском.

Известно, что в Дарницком районе пострадали три мирных жителя. Среди пострадавших есть 14-летняя девушка. Всех их госпитализировали в медучреждения.

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