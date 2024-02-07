Ракетная атака Киева: Жозеп Боррель прятался в укрытии – фото

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, накануне прибывший в Киев, прятался в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ по столице.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию", — написал он.

Жозеп Боррель в укрытии из-за ракетной атаки по Киеву/Twitter: Josep Borrell Fontelles

Напомним, с визитом в Киев 6 февраля прибыли высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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