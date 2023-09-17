Радиация на Киевщине: в обсерватории рассказали, нужно ли жителям насторожиться

В Киеве, Вышгороде и Барышевке дозиметры показали 11 мкР/час.

В Киевской области радиационный фон по состоянию 17 сентября находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, наибольшие показатели, все же находящиеся в допустимых пределах, зафиксировали в Мироновке — 14 мкР/час, в Белой Церкви — 13 мкР/час, в Фастове — 13 мкР/час, Яготине — 12 мкР/час.

Меньше всего – 9 мкР/час – зафиксировали в Борисполе и Тетериве. В то же время в Киеве, Вышгороде и Барышевке дозиметры показали 11 мкР/час. В Чернобыле — мкР/час.

Отметим, что допустимое значение уровня радиационного фона составляет 25 мкР/час.

Напомним, что под Киевом 17-летней девушке любовник ее матери угрожал боевой гранатой.