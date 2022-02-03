Ради президентского университета: в Киеве на ВДНХ сносят павильон, где проводили "Кураж" (фото)

Основательница "Куража" говорит, что павильон мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета.

В Киеве на ВДНХ начали сносить 19 павильон, где несколько лет проводился благотворительный фестиваль "Кураж Базар". Вместо него на этом месте построят президентский университет.

Об этом 3 февраля сообщила основательница "Куража" Елена Гудкова у себя в Facebook.

По словам женщины, в Офисе президента ей обещали сохранить павильон, а о сносе даже не предупредили.

Гудкова отметила, что директор ВДНХ Евгений Мушкин ранее пытался уговорить организаторов переехать в первый павильон.

"Но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, которые сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года, кроме оплаты аренды, мы все равно и близко не приблизились бы к тому, что уже имели. Но он предложил, что мог", – написала она.

Елена Гудкова

Основательница "Куража" добавила, что больше не получала предложения помощи, компенсации вложений или вариантов адекватного перемещения вполне значимого социального, культурного городского события. Женщина хотела добиться хотя бы компенсации миллиона гривен за установку лифта в павильоне в 2021 году.

"Так делать – дно, как бы высоко ты ни летал, всегда можно найти время на то, чтобы уважать друг друга, сообщить, найти компромисс и быть командой внутри своей страны. Это и есть ваше отношение к бизнесу и предпринимательству в Украине", — написала Гудкова.

Напомним, что в Киеве собираются возвести президентский университет. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Елена Гудкова

Елена Гудкова

Новости недели: в Киеве задумали построить президентский университет за более чем 7 миллиардов гривен

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