"Рабовладельцы" современности: в Киеве сожители два года удерживали в неволе девушку, заставляя заниматься сексом (фото, видео)

Фигуранты пригласили в гости 20-летнюю знакомую с Полтавщины, отобрали у нее документы и заставили заниматься проституцией.

В Киеве 20-летние сожители пригласили в гости 20-летнюю знакомую из Полтавщины. Однако по приезду забрали у нее документы и заставили предоставлять сексуальные услуги за деньги. За отказ девушку пытали, а все "заработанные" деньги отбирали.

Об этом сообщает полиция Киева.

Сожители удерживали девушку в неволе два года.

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"Фигуранты около двух лет назад пригласили в гости свою 20-летнюю знакомую из Полтавской области. Когда она приехала – отобрали у девушки документы и с применением физического насилия заставили предоставлять сексуальные услуги за деньги. Для поиска "клиентов" фигурантка создавала объявление в Интернете, а мужчина снимал квартиры, в которых создавались места разврата, и руководил финансами. Кроме того, фигуранты требовали у потерпевшей несуществующий долг, поэтому, забирали все деньги, систематически унижали, пытали и всячески контролировали ее. Сами же из полученных средств приобретали разное имущество", – рассказали в полиции.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили документы и банковские карты потерпевшей. Кроме того, изъяты "черновые" записи с номерами клиентов и "расценками", гаджеты с перепиской с "клиентами", деньги в разной валюте и два автомобиля.

В ходе следствия были получены записи телефонных разговоров злоумышленников с потерпевшей, в которых они ее запугивают, унижают и угрожают расправой.

Сообщники задержаны.

Специалисты оказывают пострадавшей психологическую помощь.

Опубликовано Полиция Киева Четверг, 14 марта 2024 г.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 149 – торговля людьми и ч. 2 ст. 303 – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. За совершенное они могут 12 лет провести за решеткой.

Напомним, в Киевской области в Броварском районе мужчина избил, изнасиловал жену и угрожал полицейским гранатой.

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