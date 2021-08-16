Работы не выполнялись: у подрядчика, который занимается строительством Подольского моста, проводят обыски

Работы не выполнялись: у подрядчика, который занимается строительством Подольского моста, проводят обыски

По данным прокуратуры, киевской территориальной общине нанесли ущерб в размере 4,5 млн гривен.

В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и генерального подрядчика, который занимается строительством Подольского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Как стало известно, в апреле 2017 коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и "Эко-Строй-Трейд" заключили договор о выполнении работ по строительству Подольского моста.

В июле 2020 коммунальщики и генподрядчик подписали акт о выполнении работ. Согласно документу, в течение апреля и мая строители должны были красить часть железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 метра.

"Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте" Строительство Подольского мостового перехода через рек Днепр в Киеве, не выполнялись. Вследствие указанных действий местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн гривен", — рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

С обысками правоохранители наведались не только в департамент транспортной инфраструктуры и к генподрядчику, но также в коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и в "Укргосстройэкспертизу".

"В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски", — добавили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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