Работу нашел в Telegram: 17-летний студент лицея в Киевской области работал на ФСБ

СБУ задержала подростка в пригороде Киева именно тогда, когда он пытался сфотографировать одно из зданий ГСЧС.

В Киевской области вражеский корректировщик был приговорен к семи годам тюремного заключения. Семнадцатилетний студент лицея предоставлял противнику информацию о координатах объектов военной инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Злоумышленника тогда задержали с поличным в пригороде столицы.

"По материалам СБУ семь лет за решеткой проведет корректировщик, который сливал враговые координаты объектов военной инфраструктуры. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в Киевской области", – говорится в сообщении.

По уточненной информации от представителей Службы безопасности, злоумышленника обнаружили специалисты по кибербезопасности в марте 2023 года. По данным следствия, в начале февраля 2023 года его набрал сотрудник кадрового подразделения управления ФСБ по Алтайскому краю.

По указанию врага, агент разведывал информацию, чтобы оккупанты проводили ракетные удары по объектам украинских Сил обороны. СБУ задокументировала его преступные действия и задержала его в пригороде Киева. В это время он пытался сфотографировать одно из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, злоумышленником оказался 17-летний ученик лицея. За свою работу на врага подросток получал деньги, поступавшие на личную банковскую карту. В частности, за съемку военкомата он получил 3,7 тыс. грн.

Напомним, в Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили местного жителя, который в Telegram-канале опубликовал информацию о местах дислокации ВСУ. Из-за этого в столице погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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