"Работу красной ветки на левом берегу остановят": как в Киеве будет работать метро в условиях чрезвычайной ситуации

"Работу красной ветки на левом берегу остановят": как в Киеве будет работать метро в условиях чрезвычайной ситуации

Подземка будет перевозить работников критической инфраструктуры только в час пик, все остальное время метро будет использоваться в качестве укрытия.

В КГГА рассказали, как в Киеве будет работать метро в условиях чрезвычайной ситуации.

Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (примерно шесть часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время онлайн пресс-брифинга о мерах, предпринимаемых городскими властями в связи с возможной дальнейшей агрессией России.

Кандибор отметил, что в случае чрезвычайной ситуации работа красной ветки метро на левом берегу будет остановлена.

"Что касается работы красной ветви метрополитена на левом берегу, то она будет остановлена, поскольку эта ветка открыта и наиболее уязвима в случае (возможной) бомбардировки или ракетных атак. Будут разработаны специальные автобусные маршруты, которые будут подвозить людей к месту посадки в метрополитен для обеспечения их доставки на объекты критической сферы", — пояснил он.

Кандибор подчеркнул, что метрополитен – это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и защиты населения как хранилище.

"Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (приблизительно шесть часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие. Он снабжен специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и потребностей людей. При этом метрополитен имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтро-вентиляционные установки для очистки воздуха. Каждая станция оснащена герметизирующими затворами. Работа транспорта будет организована в соответствии с документами и в зависимости от ситуации", – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Городской чиновник добавил, что на каждой станции метрополитена имеются дефибрилляторы. В кассах и на постах полиции на каждой станции есть аптечки предоставления первой домедицинской помощи, которые соответствуют всем нормам и стандартам.

"В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора. Кроме того, автобусы будут использованы для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации стратегически важных учреждений города. Еще раз подчеркиваю, что ситуация остается под контролем, мы полностью владеем всей информацией, которая есть. Транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, по привычному графику. Никаких сбоев пока нет", – заверил Кандибор.

Напомним, согласно данным украинской стороны в совместном центре контроля и координации, почти 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насчитали около сотни танков.