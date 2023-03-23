Работу киевского метро продлят на час: график

В Киеве с 26 марта сокращают комендантский час. В результате расписание работы метро также несколько изменится.
С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.
Об этом сообщает КГГА.
Там подчеркивают, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом следования последних поездов на линиях.
Напомним, в Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт также будет работать на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа.
Кроме того, в Киеве от 1 апреля для пассажиров возобновит работу станция метро "Гидропарк".
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