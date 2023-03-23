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Работу киевского метро продлят на час: график

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Работу киевского метро продлят на час: график

Фото: КГГА

В Киеве с 26 марта сокращают комендантский час. В результате расписание работы метро также несколько изменится.

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.

Об этом сообщает КГГА.

Там подчеркивают, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом следования последних поездов на линиях.

© КГГА
Фото: КГГА
© КГГА
Фото: КГГА
© КГГА
Фото: КГГА

Напомним, в Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт также будет работать на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа.

Кроме того, в Киеве от 1 апреля для пассажиров возобновит работу станция метро "Гидропарк".

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Дата публикации
Просмотры
117
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