Работники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков в учреждении

Преступную деятельность по сбыту метадона и каннабиса организовали и осуществляли четверо работников Киевского СИЗО.

Сотрудники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков на территории учреждения.

Следствием установлено, что преступная деятельность по сбыту наркотических веществ — метадона и каннабиса, организовали и осуществляли четверо сотрудников Киевского СИЗО.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

"С целью документирования преступной деятельности правоохранителями проведен ряд оперативных закупок указанных наркотических средств. Фигурантов уголовного производства задержали "на горячем" во время очередного сбыта наркотических средств на территории учреждения", — об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас сотрудникам Киевского СИЗО готовят сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР и оперативного отдела ГУ "Киевский следственный изолятор".

Напомним, в Лубнах 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками. Установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен.

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