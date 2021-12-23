Работник реабилитационного центра в Белой Церкви забил до смерти пациента

Убийцей оказался бывший пациент Центра, который на волонтерской основе устроился туда работать.

Сотрудник реабилитационного центра в Белой Церкви Киевской области забил до смерти пациента.

Убийцей оказался бывший пациент Центра, который на волонтерской основе устроился туда работать.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"14 октября в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Червоное умер 36-летний мужчина. Полицейские установили, что бывший пациент центра для нарко- и алкозависимых людей на волонтерских началах устроился туда работать. Ночью между ним и одним из пациентов 43-летний злодей, проявляя свою ярость, начал наносить многочисленные удары руками и ногами по телу и голове потерпевшего, в результате чего нанес тяжкие телесные повреждения и переместил еще живого пострадавшего к его постели. пациент умер и сообщили об этом в полицию", — говорится в сообщении.

Во время проведения судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшего были обнаружены телесные повреждения, которые могли возникнуть от более чем двадцати ударов по голове и теле потерпевшего.

В дальнейшем сотрудники полиции начали детализировать обстоятельства той ночи, а также всех лиц, которые могли связаться с потерпевшим. Впоследствии после проведения соответствующих экспертиз и следственных действий были собраны безоговорочные доказательства, которые в своей совокупности указывали, что потерпевший в ту ночь получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от действий злоумышленника.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от семи до десяти лет.

Напомним, в Запорожье четверо школьниц, возрастом 15-16 лет, жестоко избили троих девушек, возрастом 13-16 лет, и требовали от них денег.

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