Работник "Киевводоканала" погорел на полумиллионной взятке: фото

Работники "Киевводоканала" придумали схему получения неправомерной выгоды от предпринимателя, который занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

Правоохранители разоблачили работника Киевводоканала и посредника, требовавшего у предпринимателя полмиллиона гривен за восстановление водоснабжения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры чиновнику ЧАО АК "Киевводоканал" и директору частной фирмы сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, в 2023 году работники "Киевводоканала" разработали схему получения неправомерной выгоды от представителя предприятия, осуществляющего техобслуживание и ремонт автомобилей.

Чтобы заставить бизнесмена платить им денежные средства, злоумышленники умышленно отключили объект от централизованного водоснабжения, создав препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.

Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники водоканала заявили, что для восстановления водоснабжения необходимо выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями.

Фото: Офис генпрокурора

После безрезультатных встреч бизнесмена с должностными лицами "Киевводоканала" последние посоветовали для решения проблем обратиться в частную фирму.

Директор этой фирмы предложил предпринимателю предоставить ему 500 тысяч гривен для решения проблемы с водоканалом.

Пол миллиона гривен за заключение договора по водоснабжению/Фото: Офис генпрокурора

В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали передачу взятки сотруднику "Киевводоканала" через директора фирмы-посредника.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Напомним, президент Украины Володмимр Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене.