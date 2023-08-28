Работник "Киевводоканала" погорел на полумиллионной взятке: фото

Работники "Киевводоканала" придумали схему получения неправомерной выгоды от предпринимателя, который занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей.
Правоохранители разоблачили работника Киевводоканала и посредника, требовавшего у предпринимателя полмиллиона гривен за восстановление водоснабжения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры чиновнику ЧАО АК "Киевводоканал" и директору частной фирмы сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в 2023 году работники "Киевводоканала" разработали схему получения неправомерной выгоды от представителя предприятия, осуществляющего техобслуживание и ремонт автомобилей.
Чтобы заставить бизнесмена платить им денежные средства, злоумышленники умышленно отключили объект от централизованного водоснабжения, создав препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.
Сотрудники водоканала заявили, что для восстановления водоснабжения необходимо выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями.
После безрезультатных встреч бизнесмена с должностными лицами "Киевводоканала" последние посоветовали для решения проблем обратиться в частную фирму.
Директор этой фирмы предложил предпринимателю предоставить ему 500 тысяч гривен для решения проблемы с водоканалом.
В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали передачу взятки сотруднику "Киевводоканала" через директора фирмы-посредника.
Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.
Напомним, президент Украины Володмимр Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене.
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