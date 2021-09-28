Работают по схеме: в Киеве группа малолетних ограбила 13-летнего подростка (видео)

Сначала злоумышленники координируются, затем разделяются и младшие ищут жертву, заманивают в парк и вызывают старших.

В Киеве орудует группа малолетних грабителей.

27 сентября около 18:30 возле жилого комплекса "Парковые озера" произошло нападение на 13-летнего парня с целью ограбления.

Об этом говорится в сообщении столичного паблика "Воскресенка+Радужный" в Facebook.

Видео ограбления подростка попало в Сеть.

Малолетние злоумышленники работают по схеме: сначала координируются, затем разделяются и младшие ищут жертву, заманивают в парк и вызывают старших.

"На видео видно, как они все вместе координируются, затем разделяются в поисках "жертвы". Когда трое младших заметили парня, то завязали с ним разговор, мол, нужно позвонить, попросили телефон, что-то рассказывали. У парня они не вызвали подозрения, поскольку младше него, поэтому он чувствовал себя уверенно. А между тем они вели его в парк, а их старшие товарищи уже обогнали группу и присоединились в лесу. Там после разговоров выхватили телефон, а когда парень побежал за вором, то старшие нанесли ему несколько ударов ", — говорится в сообщении под видео.

К счастью, это было у дороги и сразу вмешались прохожие. Но малолетним грабителям удалось скрыться.

"Просим вас провести беседы с детьми, чтобы они не заводили знакомства с подозрительно-общительными группами ребят, не шли с ними никуда, не позволяли себя заморочить разговорами", — говорится в заметке паблика "Воскресенка + Радужный".

Напомним, в Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся.

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