Работали женщины, оказавшиеся в беде из-за войны: жительница Киевщины обустроила дома порностудию (видео)

Злоумышленница производила и сбывала запрещенный контент, после чего фото- и видеоматериалы отправляла заграницу, стоимость одного видеоролика составляла от $200.

Жительница Киевской области дома обустроила порностудию, где производила и сбывала запрещенный контент.

Фото и видеоматериалы женщина отправляла заграницу. Стоимость одного видеоролика составила $200.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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Выяснилось, что организатором противоправной деятельности была 36-летняя жительница Броварского района.

"Последней жертвой злоумышленницы стала мать двоих малолетних детей. Женщина оказалась в тяжелом материальном положении из-за активных боевых действий, была втянута в долговую яму, а затем в порноиндустрию. Пострадавшую заставили позировать для фото и видео интимного характера", — сообщили в полиции.

Полицейские провели санкционированный обыск и обнаружили мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, средства для изготовления порнопродукции, переписку с клиентами, подтверждающими причастность организатора к совершению преступления.

По факту торговли людьми, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов полиция открыла уголовное производство (ч.1 ст. 149 и ч.3 ст. 301 УК).

Сексуальная эксплуатация женщин, оказавшихся в беде из-за войны Полицейские Киевщины разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и распространению порнографии Организатором противоправной деятельности была 36-летняя жительница Броварщины. Злоумышленница дома обустроила порностудию, где производила и сбывала запрещенный контент, после чего за денежное вознаграждение фото- и видеоматериалы отправляла заграницу. Стоимость одного видеоролика составила 200 долларов. Последней жертвой злоумышленницы стала мать двоих малолетних детей. Женщина оказалась в тяжелом материальном положении из-за активных боевых действий, была втянута в долговую яму, а затем в порноиндустрию. Пострадавшую заставили позировать для фото и видео интимного характера. Разоблачили преступную деятельность оперативники управления миграционной полиции Киевщины при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры и силовой поддержке полка полиции особого назначения Киевщины. Полицейские провели санкционированный обыск и обнаружили мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, средства для изготовления порнопродукции, переписку с клиентами, подтверждающими причастность организатора к совершению преступления. По факту торговли людьми, изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов полиция открыла уголовное производство [ч.1 ст. 149 и ч.3 ст. 301 УК]. Опубликовано Полиция Киевской области Понедельник, 24 октября 2022 г.

Напомним, в Киеве водитель Lexus застрелил военного в ходе дорожного конфликта. Между мужчинами возник дорожный конфликт из-за первоочередности проезда. После чего водитель и пассажиры авто Lexus избили потерпевшего, а затем водитель внедорожника выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм умер на месте.

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