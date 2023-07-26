Работа в Киеве: кто получает больше всего и кому подняли зарплаты на 80% во время войны

В Киеве зарплаты остаются самыми высокими в Украине. В среднем работникам платят 20 тысяч гривен в месяц.

Больше всего в Киеве получают специалисты IT-сферы, однако высокие зарплаты также предлагают инженерам по коммуникациям, ортодонтам, руководителям по недвижимости, директорам по маркетингу и ортопедам.

Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.

Среди наиболее высокооплачиваемых должностей – IOS-программист – 70 тыс. грн, программист Java – 70 тыс. грн, .Net-программист – 60 тыс. грн, Angular-разработчик – 56 тыс. грн, Full stack программист – 55 тыс. грн.

Зарплату на уровне с программистами в Киеве получают зернотрейдеры – 60 тыс. грн, руководители по недвижимости – 60 тыс. грн, медиабайеры – 55 тыс. грн, директора по маркетингу – 50 тыс. грн, трейдеры и водители международники – 45 тыс. грн.

Кто получает больше всего в Киеве / Фото: Work.ua

Работу с зарплатой от 25 до 30 тыс. грн предлагают промышленным альпинистам – 25 тыс. грн, автослесарам и автомеханикам – 27,5 тыс. грн, веб-дизайнерам – 28 тыс. грн, тонировщикам и мотористам – 30 тыс. грн.

Среднюю зарплату (около 20 тыс. грн) в столице получают столяры, швеи, юристы, фармацевты, копирайтеры, ветеринары, монтажеры, нотариусы, SMM-менеджеры и другие.

Меньше всего получают вахтеры, санитарки, уборщицы, ассистенты ветеринарных врачей, горничные, охранники, кассиры – от 7 до 14,5 тыс. грн.

Самая маленькая зарплата в Киеве / Фото: Work.ua

У кого выросла зарплата

Отметим, что согласно большому исследованию Work.ua увеличение средних зарплат наблюдается у специалистов всех уровней квалификации на 10%. На самых популярных должностях тотальный рост, а у психологов даже на 80%.

Наиболее востребованными в Украине остаются специалисты, связанные с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами. Практически на всех должностях из топ-10 самых востребованных наблюдается рост зарплат.

Наиболее ощутима разница между зарплатами во ІІ квартале 2022 и ІІ квартале 2023 года у охранников, официантов и поваров. С наименьшим ростом зарплат вошли в летний период водители.

Влияние города, где работает человек, на размер зарплаты остается актуальным, но теперь здесь подразумевается не только размер города, но и его близость к зоне боевых действий. Чем больше опасность разрушения Россией для предприятий, тем менее охотно они поднимают средние зарплаты и оплату труда на руководящих должностях.

Напомним, полномасштабная война изменила рынок труда в Украине. В ближайшее время популярны будут профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказы будут увеличены уже осенью – такое решение приняло правительство.

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