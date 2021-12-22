Работа в Киеве: кому платят более 90 тысяч гривен в месяц

Работа в Киеве: кому платят более 90 тысяч гривен в месяц

Больше всего получают работники IT-сферы.

По состоянию на конец декабря средняя зарплата в Киеве составляет 17,6 тыс. грн. Больше всего в столице получают на должности .Net developer — 91 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.

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Среди самых высокооплачиваемых должностей также находятся программист django – 75 тыс. грн, C++ developer – 74 тыс. грн, Java developer – 72,5 тыс. грн, Mobile и Game developer – 65 тыс. грн.

В среднем от 35 тыс. грн в Киеве получают брокеры, автомаляры, стоматологи, риелторы, укладчики плитки, финансовые директора и руководители отделов продаж.

Work.ua

Самая низкая средняя зарплата в Киеве – 7,5 тыс. грн. Столько предлагают вахтерам и операторам квест-комнат. От 9 до 10 тыс. грн получают санитарки, уборщицы, хореографы и посудомойки. 11-12 тыс. грн можно получать работая охранником, помощником юриста, горничной и учителем.

Work.ua

Наибольшей популярностью в Киеве пользуются следующие вакансии:

Менеджер по продажам – 25 тыс. грн

Продавец консультант – 14,5 тыс. грн

Менеджер зала – 15 тыс. грн

Водитель – 21,5 тыс. грн

Менеджер по работе с клиентами – 21 тыс. грн

Бухгалтер – 18 тыс. грн

Также киевляне часто ищут работу поваром – 17,5 тыс. грн, кассиром и офис-менеджером – 14 тыс. грн.

Среди непопулярных вакансий – дезинфектор – 17,5 тыс. грн., техник БТИ – 20 тыс. грн. и сountry manager – 38,8 тыс. грн.

Напомним, что в Украине в течение года поиск персонала вырос вдвое. Наиболее востребованными в Украине стали специалисты из сфер продаж, информационных технологий, банков и инвестиций, маркетинга, рекламы и PR, транспорта и логистики.

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