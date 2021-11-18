Работа в Киеве: кому платят 80 тысяч гривен в месяц

Работа в Киеве: кому платят 80 тысяч гривен в месяц

Больше всего получают работники IT-сферы

По состоянию на середину ноября средняя зарплата в Киеве составляет 17,5 тыс. грн. Однако на некоторых должностях можно получить до 80 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.

Так, больше всего зарабатывают работники IT-сферы. Среди высокооплачиваемых должностей находятся Java developer – 80 тыс. грн, C++ программист, .Net developer и программист django – 75 тыс. грн.

Больше всего получают сотрудники IT-сферы / Work.ua

В среднем около 40 тыс. грн в Киеве зарабатывают стоматологи и риэлторы. Чуть меньше предлагают укладчикам плитки – 37 тыс. грн и автомалярам – 33,5 тыс. грн. Тестировщики и кровельщики в столице получают по 30 тыс. грн.

Самая низкая средняя зарплата в Киеве – 8 тыс. грн. Столько предлагают операторам квест-комнат и вахтерам. Около 9 тыс. грн можно получать, работая санитаркой, уборщицей или помощником ветеринарного врача. Учителям истории, психологам и горничным в столице предлагают по 12 тыс. грн. в месяц.

Кто получает меньше всего в Киеве

Наибольшей популярностью в Киеве пользуются следующие вакансии:

Менеджер по продажам – 24 тыс. грн

Продавец консультант – 14 тыс. грн

Администратор – 15 тыс. грн

Водитель – 21 тыс. грн

Менеджер по работе с клиентами – 21 тыс. грн

Повар – 17,5 тыс. грн

Также киевляне часто ищут работу кассиром – 12,8 тыс. грн, грузчиком и баристой – по 14 тыс. грн.

Среди непопулярных вакансий находятся казначей – 22 тыс. грн, травматолог – 25 тыс. грн и преподаватель польского – 12,5 тыс. грн.

Напомним, что средняя заработная плата украинцев в октябре снизилась на 300 грн – до 17,7 тыс. грн. Лидер по сумме окладов – Киев.

"Возрастной ценз" | Как попасть в IT-сферу кандидатам старше 50

Читайте также: