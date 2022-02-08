Работа в Киеве: кому, кроме IT-специалистов, платят до 50 тысяч гривен в месяц

Не обязательно работать в IT, чтобы зарабатывать многое.
Больше всего в Киеве получают работники IT-сферы. Однако зарабатывать до 50 тысяч гривен можно и на других должностях. Например, работая риэлтором, директором по маркетингу или обслуживающим персоналом.
Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.
Так, по состоянию на начало февраля в Киеве более 40 тысяч гривен получают:
- Топ-менеджер – 50 тыс. грн
- Директор по маркетингу – 50 тыс. грн
- Media Buyer – 50 тыс. грн
- Финансовый директор – 45 тыс. грн
- Руководитель отдела продаж – 42,5 тыс. грн
- Риэлтор – 40 тыс. грн
- Стоматолог – 40 тыс. грн
- Обслуживающий персонал – 40 тыс. грн
Около 30 тысяч гривен можно зарабатывать на должности инвестиционного аналитика, руководителя отдела перевозок, управляющего отдела поставок, водителя-международника, автомеханика, автоэлектрика и мастера по обработке камня.
Более 20 тысяч гривен в месяц в столице получают:
- Маляр – 20,4 тыс. грн
- Пилорамщик – 20,5 тыс. грн
- Энергетик – 20,7 тыс. грн
- Категорийный менеджер – 21 тыс. грн
- Механик – 21 тыс. грн
- Дизайнер – 21 тыс. грн
- Колорист – 21,5 тыс. грн
- Водитель – 22 тыс. грн
- Обиватель мебели – 22,5 тыс. грн
- Конструктор одежды – 22,5 тыс. грн
Отметим, что средняя зарплата в Киеве по состоянию на начало февраля составляет 18 тысяч гривен. Меньше всего получают вахтеры — 7,5 тысяч, больше всего Ruby on Rails программисты — 85 тысяч гривен.
Напомним, что для комфортной жизни в Киеве нужно зарабатывать от 25 тысяч гривен в месяц. Денег должно хватить на аренду квартиры, питание, транспорт, одежду и досуг.
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