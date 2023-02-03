Пытки воспитанников детдома в Киевской области: суд взял под стражу подозреваемую

Воспитательница била детей ладонью и прутом. В частности, у одной девочки зафиксированы сеченные раны.

Подозреваемому в пытках воспитанников детдома в Киевской области воспитательнице суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Там напомнили, что накануне этой женщине было сообщено о подозрении по факту пыток двух детей. За это ей грозит до 6 лет заключения.

Следователи выяснили, что подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детдоме. Между ней и двумя детьми периодически возникали недоразумения, потому что последние не соблюдали установленные воспитательницей правила проживания.

Накануне подозреваемая позвала 11-летнюю девушку в одну из комнат детдома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью по разным частям тела. Кроме того, чтобы запугать других воспитанников, подозреваемая побила прутом по ногам 9-летнюю девочку.

Отмечается, что женщина нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, накануне в полиции сообщили, что в детдоме Фастовщины (Киевская область) воспитывались 19 детей. После того, как стало известно об инциденте с воспитательницей, их всех изъяли и доставили в больницу. Известно, что на теле 9-летней детдомовской воспитанницы обнаружили сеченные раны.

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