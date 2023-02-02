Пытки детей в детдоме на Киевщине: в прокуратуре рассказали подробности

В детском доме на Киевщине воспитательница пытала детей. При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры ей сообщено о подозрении по факту пыток (ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила проживания.

"Подозреваемая позвала 11-летнюю девочке в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Кроме того, с целью запугивания других детей, она избила веткой 9-летнюю воспитанницу дома по ногам. Таким образом она вызвала детям физическая боль, моральные страдания и телесные повреждения", — сообщили в прокуратуре.

Пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты и находятся в больнице, где их осмотрят медики.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Фастовским районным управлением полиции ГУ Нацполиции Киевской области.

Напомним, в Киеве молодые люди издевались над немощными девушками на "пьяных вечеринках". Полицейские установили имена фигурантов, места их пребывания и пришли с обысками.

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