Пытаются переломить ход боев: Жирнов о российских военных возле Киева

Сегодня наиболее угрожающими для Киева являются Житомирское, Вышгородское и Броварское направления.

Бои вокруг Киева продолжаются, речь идет именно об Ирпене, Буче, Гостомеле, Дымере, Иванкове и Барышевке. Враг ведет системные обстрелы, чтобы переломить ход боев, однако постоянные потери его деморализуют.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава военной администрации столицы, генерал-майор Вооруженных сил Украины Николай Жирнов.

"Уже в течение недель оккупант не может подобраться поближе к столице. Мы его остановили. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли в наступление",- заявил Жирнов.

Как отметил Жирнов, сегодня же наиболее угрожающими для Киева являются Житомирское, Вышгородское и Броварское направления.

"Там постоянно продолжаются бои. Противник пытается переломить ход боев, завоевать наступательную инициативу. Как следствие: захватить все основные магистрали на подступах и оцепить Киев", — добавил Жирнов.

Однако в результате отпора со стороны украинских защитников враг потерял наступательную инициативу, деморализован и нуждается в восстановлении, а также перегруппировке.

Относительно вражеской военной колонны, которая двигалась в направлении Киева

"На эту колонну было нанесено поражение и они перешли к обороне. Каждый день они несут потери от сил обороны и от тех сил, которые ночью их бьют. Поэтому они пытаются произвести перегруппировку, пополнить потери личного состава, отремонтировать технику и обеспечить логистику", — рассказал Жирнов.

Напомним, вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов на Подоле.

Ранее сообщалось, что враг пытался продвинуться в сторону Киева, но не имел успеха.

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