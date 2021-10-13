Пытался выбежать из квартиры и сгорел: в Киеве из-за стиральной машины произошел пожар в многоэтажке

Пытался выбежать из квартиры и сгорел: в Киеве из-за стиральной машины произошел пожар в многоэтажке

Пламя в считанные минуты охватило ванную комнату, а затем и коридор квартиры.

В Киеве в одной из многоэтажек сгорела квартира. Огонь загорелся в ванной комнате — вспыхнула стиральная машина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Как выяснилось, происшествие случилось 12 октября около 22:45 на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Там в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома произошел пожар. Предварительно, огонь вспыхнул в стиральной машине. Пламя в считанные минуты охватило ванную комнату, а затем и коридор квартиры.

"Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года. Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры. В 23:07 бойцы локализовали пожар на площади пяти квадратных метров, а в 23:12 — ликвидировали", — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в центре Киева вспыхнул пожар. Загорелась крыша 5-этажного жилого дома.

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