Пытался скрыться в рядах представительства Красного Креста: в Киеве задержан коллаборант (фото)

СБУ задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, пытавшегося скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", — рассказали в спецслужбе.

Отмечается, что еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск.

"В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что злоумышленник тайно прибыл в столицу, где пытался "легализироваться" под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". Во время "трудоустройства" в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганщины и пытался скрыть факты своего сотрудничества с агрессором", — говорится в сообщении.

Затем коллаборант планировал скрыться за границу под видом участника международного волонтерского движения.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности помешали этому – своевременно разоблачили и задержали злоумышленника. По данным следствия, фигурантом является житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили в состав местной оккупационной администрации", — отметили в СБУ.

Находясь на "должности", мужчина следовал указаниям Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона.

"Правонарушитель принимал участие во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты", — сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.

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