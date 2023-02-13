Пытался скрыться в рядах представительства Красного Креста: в Киеве задержан коллаборант (фото)

СБУ задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, пытавшегося скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", — рассказали в спецслужбе.
Отмечается, что еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск.
"В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что злоумышленник тайно прибыл в столицу, где пытался "легализироваться" под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". Во время "трудоустройства" в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганщины и пытался скрыть факты своего сотрудничества с агрессором", — говорится в сообщении.
Затем коллаборант планировал скрыться за границу под видом участника международного волонтерского движения.
"Впрочем, сотрудники Службы безопасности помешали этому – своевременно разоблачили и задержали злоумышленника. По данным следствия, фигурантом является житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили в состав местной оккупационной администрации", — отметили в СБУ.
Находясь на "должности", мужчина следовал указаниям Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона.
"Правонарушитель принимал участие во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты", — сказано в сообщении.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.
Читайте также: