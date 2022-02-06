Пытался сбежать: в Киеве 27-летний мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады

Пытался сбежать: в Киеве 27-летний мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады

Мотивы поступка мужчины неизвестны.

В Киеве задержали 27-летнего мужчину, который бросил молоток в окно Верховной Рады и пытался скрыться.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным полиции, подозреваемый швырнул молоток в окно парламента и пытался скрыться, однако его оперативно задержала полиция.

Личность подозреваемого установили. Это – 27-летний житель Львова. Мужчину задержали и передали следователям. Известно, что он готовился к совершению преступления.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. С задержанным общаются следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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