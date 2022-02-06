Пытался сбежать: в Киеве 27-летний мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады

Мотивы поступка мужчины неизвестны.
В Киеве задержали 27-летнего мужчину, который бросил молоток в окно Верховной Рады и пытался скрыться.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным полиции, подозреваемый швырнул молоток в окно парламента и пытался скрыться, однако его оперативно задержала полиция.
Личность подозреваемого установили. Это – 27-летний житель Львова. Мужчину задержали и передали следователям. Известно, что он готовился к совершению преступления.
В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. С задержанным общаются следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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