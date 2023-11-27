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Пытался дискредитировать ВСУ: киевскому блогеру-провокатору сообщили о подозрении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Пытался дискредитировать ВСУ: киевскому блогеру-провокатору сообщили о подозрении

СБУ разоблачила блогера-провокатора из Киева

Российские спецслужбы из-за предателя могли использовать онлайн-трансляции украинских защитников.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру-провокатору из Киева, делавшему "скандальные" стримы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Столичный блоггер занимался дискредитацией сил обороны. Злоумышленник в комендантский час намеренно передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями.

Во время таких инцидентов фигурант делал видеострим на собственной странице в Фейсбуке, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал геолокации на территории столицы.

СБУ разоблачила блогера-провокатора из Киева / ©
СБУ разоблачила блогера-провокатора из Киева

По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, делающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляцию киевского блоггера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания.

СБУ разоблачила блогера-провокатора из Киева / ©
СБУ разоблачила блогера-провокатора из Киева

"При обысках по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокативного контента в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период)", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В Службе безопасности Украины раскрыли детали атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Три дрона при спецоперации пришлось самоликвидировать.

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Дата публикации
Просмотры
698
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