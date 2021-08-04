Пытались продать квартиру умерших людей: как в Киеве работает мошенническая схема

Сейчас жилье находится под арестом.

В Киеве мошенники благодаря поддельным документам пытались переписать на себя квартиру умерших людей. Жилье оценивается в более чем 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, местная жительница еще в 2014 году после смерти мужа обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Во время переоформления документов женщина умерла. При этом наследников у супругов не было, поэтому вопрос передачи квартиры другим членам семьи завис в воздухе.

"Воспользовавшись этим, неустановленные в настоящее время лица подделали договор дарения от имени мужчины на подставное лицо и в марте этого года оформили договор купли-продажи этой квартиры с другим, связанным лицом", — рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Чтобы в дальнейшем квартирой не могли распоряжаться нечистые на руку люди, на нее наложили арест. Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к созданию мошеннической схемы.

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