Пытали мирных жителей Киевщины: будут судить двух офицеров вооруженных сил РФ (фото)

Судят двух офицеров вооруженных сил РФ, которые пытали мирных жителей Киевщины.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении командира мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России и заместителя командира роты того же батальона по факту нарушения законов и фактов нарушения законов. ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие вооруженных сил РФ увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там потерпевшего содержали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны.

Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов подчиненные военнослужащие РФ избивали по руке мужчину прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

Палач-оккупант / Фото: Прокуратура Киевской области

Палач-оккупант

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего.

Однако российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось сбежать.

Кроме того, заместитель командира роты в полночь вместе с сослуживцами зашел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем собравшимся собраться у входа в подвал.

Оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Военнослужащий страны-агрессора угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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