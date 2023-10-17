Пытали мирных жителей Киевщины: будут судить двух офицеров вооруженных сил РФ (фото)

Оккупанты издевались и стреляли в безоружных жителей Киевской области.
Судят двух офицеров вооруженных сил РФ, которые пытали мирных жителей Киевщины.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении командира мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России и заместителя командира роты того же батальона по факту нарушения законов и фактов нарушения законов. ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие вооруженных сил РФ увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.
Там потерпевшего содержали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны.
Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов подчиненные военнослужащие РФ избивали по руке мужчину прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.
Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего.
Однако российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось сбежать.
Кроме того, заместитель командира роты в полночь вместе с сослуживцами зашел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем собравшимся собраться у входа в подвал.
Оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Военнослужащий страны-агрессора угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.
Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.
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