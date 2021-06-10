Пытали бездомных, а одного из них замучили до смерти: в Киеве трое парней предстанут перед судом

Злоумышленники представлялись правоохранителями, распиливали в лицо перечный газ и жестоко избивали.

В Киеве предстанут перед судом трое молодых людей, которые пытали бездомных.

Преступления были совершены в период с 15 августа по 19 сентября 2020 года в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении трех жителей города Киева, которые из хулиганских побуждений издевались и пытали бездомных, а одному из них причинили смерть", — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в заброшенном здании на ул. Обсерваторной, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались.

"Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, после чего начинали жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. Свои действия мужчины снимали на мобильный телефон и выкладывали записи в телеграм-канал. От указанных нападений пострадали трое бездомных", — говорится в сообщении.

В дальнейшем в ходе расследования и анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному особо тяжкому преступлению, а именно — умышленному убийству бездомного мужчины. Его тело с признаками удушения было найдено 19 сентября 2020 года на детской площадке на ул. Трехсвятительской в Киеве. Убийство этого человека подозреваемые также снимали на мобильный телефон.

По результатам расследования обвинительный акт по обвинению указанных лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) УК Украины передано в суд для рассмотрения по существу.

Все обвиняемые сейчас находятся под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает, в частности, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в центре столицы компания подростков избила до сотрясения мозга 12-летнюю девочку, таким образом желая ее проучить. Все это снимали на телефон и сразу выкладывали в соцсети. А потом угрожали, что эти издевательства не последние.

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